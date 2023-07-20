شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي : سنواصل مواجهة التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، اليوم الأربعاء، رسميا مضي جماعته نحو الحرب والتصعيد العسكري.

وزعم الحوثي في كلمة متلفزة، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أن جماعته ستواصل مواجهة التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن

وأدعى بأن المليشيا ستواصل تماسكها وسعيها لبناء قدراتها الدفاعية؛ حد زعمه.

كلمة الحوثي تؤكد رفض المليشيا الحوثية المدعومة من إيران لمساعي السلام والمضي نحو التصعيد العسكري.

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