حادث مروري مروع في شبوة

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يزيد بن سلمان - شبوة - وقع حادث مروري مروع بين قاطرة غاز وقاطرة ديزل في محافظة شبوة.

وقال مصدر محلي لعدن الغد ان الحادث وقع في عقبة لماطر بمديرية الروضة جنوبي المحافظة

واضاف المصدر ان الحادث ادى لاشتعال النيران في قاطرة الديزل .

ولم ترد معلومات عن وقوع اصابات بشرية جراء الحادث

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