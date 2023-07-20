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عدن - ياسمين التهامي - اعتباراً من 1 أكتوبر.. السعودية تعرض اسم وهوية المتصل على جهاز المتصل به

تعمل السعودية على مشروع تمكين خاصية عرض اسم المتصل لدى المتصل به في الأجهزة العاملة على الشبكات المتنقلة في المملكة وتتم معرفة هوية المتصل عبر تضمين اسم للجهة الوارد منها الاتصال. وقدمت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، مشروع هذه المواصفة الفنية والذي يهدف لتوظيف التقنيات الحديثة في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي، وضمان مواءمة الأجهزة الطرفية مع الشبكات العاملة في المملكة، وتوعية المستخدمين حيال الخاصية والمعنية بعرض اسم الجهة المتصلة. اقراء ايضاً : ويمكن لمقدّمي الخدمة استخدام هذه الخاصية في شبكاتهم لتحديد اسم المتصل، دون الحاجة لإجراء من جانب الأطراف المتصلة لتفعيل هذه الخاصية، ويقتصر تفعيل الخاصية على المكالمات الواردة من الجهات الاعتبارية. وستدخل هذه المواصفة حيّز التنفيذ في الأول من أكتوبر‏‏‏ 2023. وتضمّنت المتطلبات العامة للمواصفة حث مقدمي الخدمات المتنقلة والثابتة على تنفيذ الحلول المطلوبة لتسهيل توافر الخاصية بشبكاتهم وفقاً للمواصفات. ويجب على مقدّمي الخدمات المتنقلة والثابتة اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالشبكات للتأكد من أن مصدر اسم المتصل هو المصدر الأصلي، ويجب على مصنعي الأجهزة الطرفية تفعيل هذه الخاصية على كافة الأجهزة المعنية، والالتزام بدعم تعريف الجهاز لاستقبال اسم المتصل ورقمه من خلال الشبكة، وعرضها في شاشة الجهاز.

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