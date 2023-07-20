شكرا لبحثكم عن خبر القائد علي سالم الحسني يزور عدد من المواقع في مديرية بيحان بشبوه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تفقد القائد الشيخ علي سالم الحسني، اليوم الأربعاء، عدد من المواقع المتقدمة في مديرية بيحان بمحافظة شبوه.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها عدد من القادة، يتقدمهم القائد أبو هارون، أشاد الحسني بالروح القتالية العالية للأفراد التي يتحلون في مواقع العزة والشرف والفداء، وصد أي محاولات تسلل من قبل مليشيات الحوثي الإرهابيية.

وأكد الحسني، على أهمية الاستعداد واليقظة للدفاع عن الدين والارض والعرض، والحفاظ على الانتصارات التي تحققت والتي تمكن فيها الأبطال من دحر مليشيات الحوثي وتحرير بيحان وباقي المديريات القريبة منها وتركها تجر اذيال الخيبة والفشل.

وأضاف، لقد قدم شعبنا الكثير من التضحيات الكبيرة واستطاع تحقيق العديد من الانتصارات ضد مليشيات التخلف والرجعية والضلال ، وصد المشروع الايراني التي حاولت مليشيات الحوثي غرسه في واقعنا اليمني، وينبغي اليوم عدم التفريط ولو بذرة تراب واحدة تم تطهيرها في أوقات سابقة.

وكان القائد الحسني قائد ألوية العمالقة السابق قد زار عدد من المواقع على خط المواجهة مع مليشيات الحوثي في مناطق ووادي ( خر وموقص) في المديرية.