شكرا لبحثكم عن خبر كوكب يختتم المعسكر الإعدادي بالمكلا ويستعد لمواجهة وادي المحفد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اختتم قبل يومان فريق كوكب مودية المعسكر الاعدادي بمدينة المكلا استعداداً لبطولة دوري أبطال مديريات أبين لكرة القدم للفرق الشعبية التي ينظمها المجلس الانتقالي هذا وخاض الفريق معسكراً اعدادي وإجراء من خلالها الفريق عدداً من المباريات الودية وأولى المباريات كانت من أمام نادي تضامن حضرموت والتي خسرها الفريق بخماسية لهدف قدم فيها الفريق مستوى رائع خصوصاً في الشوط الأول وفي الشوط الثاني قلب النتيجة التضامن برباعية

الودية الثانية كانت أمام استقلال روكب وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف وظهر خلالها الفريق بمستوى رائع

واخر المواجهات الودية التي خاضها كوكب كانت أمام نادي المكلا وانتهت برباعية لفريق كوكب واستطاع أن يحرز من خلالها رباعية عززت من ثقة الفريق ويعتبر فريق كوكب أحد الفرق الشعبية الرائعة مدينة مودية التي تقدم مستويات رائعة وتملك مواهب رائعة هذا ويخوض الفريق غداً الخميس مواجهة أمام فريق وادي المحفد في بطولة دوري أبطال مديريات أبين لكرة القدم للفرق الشعبية

( تجمع لودر ) والذي يرعاه المجلس الانتقالي ممثلة بدائرة الشباب والرياضة لهيئة رئاسة المجلس وتنظيم إدارة الشباب والطلاب بتنفيذية انتقالي أبين ويقام على أرضية ملعب نادي عرفان

كل التوفيق لفريق كوكب

محسن فضل