مدير عام المنصورة يناقش التحضيرات لتدشين برنامج الجمع المباشر للقمامة في عدد من المناطق بالمديرية

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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - محمد القادري:

ناقش اجتماع عقد، اليوم "الثلاثاء"، في مبنى السلطة المحلية بمديرية المنصورة بالعاصمة عدن، ضم مدير عام المديرية، أحمد علي الداؤودي، ونائب المدير العام التنفيذي لشؤون النظافة بصندوق النظافة والتحسين بالعاصمة، فهيم عوض عباد، التحضيرات لتدشين برنامج الجمع المباشر للقمامة في عدد من المناطق غير مستهدفة من البرنامج، الخميس القادم.

واستعرض الإجتماع، والذي حضره عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية، عارف ياسين، ومدير إدارة المخالفات والتوعية البيئية بالصندوق، يكن منذوق، ومنال شيباني، ورئيس قسم نظافة القاهرة وما جاورها، فكري الزغير، إلى آلية تنفيذ البرنامج لتحقيق الأهداف المنشودة منه في الحفاظ على نظافة شوارع وأحياء المناطق المستهدفة من برنامج الجمع المباشر للقمامة.

وفي الإجتماع، أشار مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، إلى أهمية نشر الوعي المجتمعي بأهمية النظافة انطلاقاً من الواجب الديني الذي يحتم على الجميع القيام به، مؤكداً أهمية دور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي وخطباء المساجد في نشر الوعي حول أهمية النظافة.

وكان نائب مدير عام التنفيذي لشؤون النظافة بصندوق النظافة والتحسين بعدن، فهيم عباد، استعرض المهام المنجزة ضمن خطة تنفيذ برنامج الجمع المباشر للقمامة من المنازل والمحال التجارية في المناطق المستهدفة والحملة التوعوية المصاحبة لتنفيذ البرنامج.