احتراق محطة غاز منزلي في ذمار

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يزيد بن سلمان - شبوة - اندلع حريق هائل في محطة لتعبئة الغاز المنزلي في مدينة ذمار نتيجة ماس كهربائي.
وقالت مصادر محلية إن حريقا هائلًا إندلع في محطة لتعبئة الغاز المنزلي في شارع الدائري الجنوبي جولة عزان بمحافظة ذمار.
وأضافت المصادر أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى المكان وتمكنت من إخماده ومحاصرة مصدر النيران، ومن ثم قامت الفرق بعملية تبريد خزان المحطة الرئيسي وسط تشديدات مكثفه لإجراءات الأمن والسلامة العامة تحسباً لأي طارئ.
وأفاد الدفاع المدني، أن الحريق ناتجًا عن "ماس كهربائي" حيث تسببت الحادثة بإحتراق طرمبة تعبئة الغاز بشكل كلي وانفجار إحدى اسطوانات الغاز المنزلي وإصابة 3 عمال بحروق متوسطة.
ودعى الدفاع المدني إلى ضرورة التقيد بإشتراطات الأمن والسلامة في مجال إنشاء محطات تعبئة اسطوانات الغاز وتثقيف العاملين في تلك المنشآت بالتدابير الوقائية التي تحرص المصلحة على إتباعها تجنبا لوقوع مثل هذه الحوادث.
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