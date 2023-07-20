شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية في بطولة كأس السوبر السعودي موسم 2023-2024 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مواجهات نارية في بطولة كأس السوبر السعودي موسم 2023-2024

أعلنت صفحة كأس السوبر السعودي من خلال صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن مشاركة 4 فرق في نهائيات كأس السوبر السعودي للمحترفين موسم 2023-2024، وتُعد هذه المرة الثانية التي تقام فيها المباريات بمشاركة أربع فرق، حيث من المعتاد أن تقام مباريات السوبر بمشاركة فريقين فقط، ولكن يتم تنظيم البطولة للموسم الثاني على التوالي بمشاركة أربع فرق نظراً للمستوى المبهر للبطولة السابقة والأداء الرائع، وقد أتت فكرة تنظيم البطولة بأربع فرق من كأس السوبر الإسباني الذي يقام أيضاً بمشاركة أربع فرق على الأراضي السعودية منذ 2020 وتستمر السعودية في تنظيمه حتى موسم 2026، وإليك أبرز التفاصيل حول كأس السوبر السعودي موسم 2023-2024.

الفرق المشاركة في البطولة

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يُشارك في كأس السوبر السعودي لهذا الموسم أربع فرق، يأتي أولها فريق الاتحاد بصفته بطل دوري روشن للمحترفين موسم 2022-2023 بعد حسمه للبطولة في الجولات الأخيرة وبفارق خمس نقاط عن غريمه فريق النصر، بينما يشارك فريق النصر بصفته وصيف دوري روشن للمحترفين لنفس الموسم أيضاً، من جانبه يعد فريق الهلال ثالث الفرق المشاركة في البطولة بعد فوزه ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023، بينما يأتي فريق الوحدة رابع المشاركين في البطولة بعد أن حل وصيف لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته أمام الهلال في نهائي البطولة.



لم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن موعد مباريات بطولة كأس السوبر السعودي للمحترفين موسم 2023-2024، ولكن من المتوقع أن تُقام مباريات البطولة خلال شهر يناير القادم 2024، كما حدث في المواسم السابقة، ومن المنتظر وجود مواجهات نارية في البطولة خاصة في ظل التدعيمات القوية التي تحظى بها الفرق مؤخراً، حيث ضمت الفرق المشاركة في البطولة عدداً من اللاعبين العالميين على رأسهم كريم بنزيما ونجولو كانتي في الاتحاد، وروبن نيفيز في الهلال، وغيرهم من النجوم التي قد تجعل البطولة أكثر متعة وإثارة.