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عدن - ياسمين التهامي - تدهور الحالة الصحية لفنان يمني بسبب خطأ طبي أثناء خضوعه لعملية جراحية بسيطة ”الاسم وصور”

تدهورت الحالة الصحية لفنان يمني، نتيجة خطأ طبي، أثناء خضوعه لعملية جراحية بسيطة، بأحد المستشفيات الأهلية بمحافظة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر مقربة، من الفنان صدام القباطي، للمشهد اليمني اليوم، إن حالته الصحية تدهورت بعد فشل عملية جراحية أجراها له مستشفى أهلي بمحافظة إب، وخضوعه لعملية أخرى.

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وذكرت المصادر، إن الفنان القباطي يصارع الألم منذ أيام، بعد خضوعه لعملية استئصال الزائدة الجمعة الماضية، وهي من العمليات البسيطة والآمنة، لكن ظهرت عليه أعراض جانبية منها انتفاخ والم شديد في البطن.

وأشارت إلى أن أسرته أعادته إلى المستشفى بعد ظهور الأعراض عليه، وخضع لعملية جراحية ثانية، السبت الماضي، استغرقت ثلاث ساعات ونصف، لكنه ما يزال في غرفة الطوارئ.

وحمّل أقارب الفنان القباطي، المستشفى والطبيب الذي أجري له العملية ، مسؤولية أي خطأ طبي، تسبب للفنان بالمضاعفات وأي تداعيات قد تحصل له مستقبلًا بسبب العمليتين.

يأتي ذلك، بعد أيام من وفاة طفل يمني يدعى "أنيس عبدالكريم عامر (12 عامًا)"، بمستشفى بمديرية السلفية بمحافظة ريمة (غربي البلاد) الخاضعة للحوثيين، ، إثر تعرضه لنزيف عقب خضوعه لعملية استئصال اللوزتين.

​ويمارس العشرات من الأشخاص غير المرخص لهم ، مهنة الطب ، في مناطق سيطرة الحوثيين، مما يزيد من ضحايا الأخطاء الطبية.