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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: أغرب موقف يتعرض له شاب سعودي أثناء قيامه بصب القهوة لأصدقائه

تفاجأ شخص انكسار الدلة أثناء قيامه بصب مشروب القهوة لأصدقائه . وأظهر الفيديو ، مجموعة من الشبان يجلسون ، فيما يٌمسك أحدهم بالدلة لصب القهوة . وبعدما أمسك بها وبدأ في صب القهوة في الفنجان ، وخلال إعطائه الفنجان لأحد أصدقائه ، قال أحدهم " والله الدلة على كيفك !" ولم يكمل عبارته ، حتى تفاجأ الشاب بكسر الدلة في يده ، ما أصابه بالذهول وسط ضحكات رفقائه . https://t.co/mETJnwM79Y اقراء ايضاً :

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