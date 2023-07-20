شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات رنج روفر 2023 في الامارات والكويت والسعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر ومواصفات رنج روفر 2023 في الامارات والكويت والسعودية

يتسائل عشاق السيارات عن سعر رنج روفر 2023 في الامارات والكويت وكذلك في السعودية؟ حيث تعد سيارة رنج روفر من أهم السيارات حول العالم، إذ أن السيارة تنافس سيارات كبرى الشركات التجارية الأخرى، حيث أن مواصفات هذه السيارة تشبه مواصفات مرسيدس وبي ام دبليو، فهي من إصدارات شركة لاند روفر التي اشتهرت بإصداراتها ذات الدفع الرباعي، ومن خلال موقع اليوم الإخباري نوضح أهم مواصفات السيارة وأسعارها في الامارات والكويت.

سيارة رنج روفر 2023

تم تصميم رنج روفر بتصميمين، يتوفر منها الكهربائية الهجينة والشبه هجينة، وتنتمي لمجموعة السيارات الكهربائية والمتوقع انتشارها في عام 2024 وهي تحتوي على تصميم بسيط بعيدًا عن العقيد.

اقراء ايضاً :

كسوة المقاعد مصنوعة من أفضل أنواع الجلود، ويمكن الاختيار من خمسة أنواع مختلفة، كما أن النسيج المستخدم داخل السيارة من الأنسجة الناعمة، ويتوفر تحديد أن يتم تصميم السيارة حسب الطلب،لكى تتناسب مع ذوق مالكها.

مواصفات رنج روفر 2023

تأتي السيارة بمواصفات مثالية من لاند روفر من حيث الموتور ورعتها ونظام الدفع كما يأتي كالتالي:

عوامل الرفاهية في رنج روفر

توفر السيارة جميع سبل الراحة للركاب، ويمكن أن تتسع حتى 7 أفراد، ويتواجد بها تقنيات عالية في تصميمها، هذا بجانب ما يتوافر من نظام ترفيهي معلوماتي الحاصل على جائزة pivi pro، بالإضافة إلى التكنولوجيا الهائلة التي تعطي راحة أثناء القيادة.

قد يهمك: سيارة رنج روفر 2022

كم سعر رنج روفر 2023

يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة تفاصيل أسعار سيارة رنج روفر الإصدار الجديد، وفيما يلي نوضح أسعارها في الكويت والإمارات:

سعر سيارة رنج روفر في الكويت

يبدأ سعر سيارة رنج روفر في دولة الكويت من 60500 دينار كويتي، وتعتبر هذه السيارة من سيارات الدفع الرباعي التي تم إصدار عدد من الفئات لها في مختلف البلاد لتكون واحدة من أهم السيارات العالمية.

سعر رنج روفر 2023 في السعودية

يبدأ سعر رنج روفر 2023 الجديدة في السعودية من مبلغ 571,320 ريال سعودي.

وتختلف الأسعار وفقاً للتخصيص الذي يفضله العميل، حيث يمكن للعملاء ان يدخلوا إلى موقع لاندروفر الرسمي وتخصيص سيارة رنج روفر بالمواصفات التي يفضلونها وبناءً عليه تقوم الشركة بتحديد السعر.

سعر سيارة رنج روفر 2023 الامارات

يبدأ سعر سيارة رنج روفر 2023 في الإمارات من 734600 درهم إماراتي، ويختلف هذا السعر حسب إصدار السيارة المراد الحصول عليها.

وفي الختام نكون قد تعرفنا على كم سعر رنج روفر 2023 في الامارات والكويت بالتفصيل، مع عرض أهم مواصفات السيارة وإمكانياتها المتنوعة.