شكرا لبحثكم عن خبر قطاع التدريب والتأهيل يختتم البرنامج التدريبي "ريادة الأعمال" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - - إعلام الوزارة :

اختتم قطاع التدريب والتأهيل بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، فعاليات البرنامج التدريبي "ريادة الأعمال"، الذي نفذته وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة "شباب بلا حدود للتنمية"، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان (unfpA) وشارك فيه (٢٠) شابًا وشابة.

وخلال الختام الذي أقيم بقاعة مركز التدريب والتأهيل بالمدينة الرياضية في العاصمة المؤقتة عدن، أشاد مدير عام التدريب والتأهيل بالوزارة سعد العمري، بالجهود التي بذلها المدربون والمشاركون في الدورة، داعيَا إلى ضرورة ترجمة ما تلقونه من معلومات على أرض الواقع.

وتلقى المشاركين في البرنامج على مدى (٦) أيام، دورات تدريبية في مفهوم الريادة وأهميتها، وكيفية بدء المشروع وإدارته وإدارة الأموال والمحاسبة.

عقب ذلك تم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين من المشرفين على المركز التدريبي في وزارة شباب والرياضة، ومنظمة شباب بلا حدود.