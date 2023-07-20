منظمة حقوقية: مليشيا الحوثي تستهدف بالطيّران المُسيّر أحياء سكنية غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مدني على الأقل بقصف طيران مُسيّر شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على الأحياء السكنية غربي مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقالت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إنها "تدين استهداف جماعة الحوثي المدنيين في مدينة تعز جنوب اليمن".



وأضافت في بيان لها على تويتر، أن راصدوها المحليون وثقوا قيام جماعة الحوثي "باستهداف المدنيين في منطقة الجبالي القريبة من السجن المركزي غرب مدينة تعز بثلاث غارات بطائرات مسيرة".



وأشارت إلى أن تلك الغارات أسفرت عن "جرح مواطن وترويع السكان".



ومؤخرا كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من هجماتها المُسيّرة على الأحياء السكنية في مدينة تعز ومحيطها مخلفة قتلى وجرحى، وسط صمت دولي مُريب.

