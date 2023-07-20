شبوة.. مسلح يقتل شقيقته وابنتها ويصيب ثلاثة من أقاربه في بيحان

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلق مسلح النار على شقيقته وابنتها في مديرية بيحان العليا بمحافظة شبوة (جنوبي شرق اليمن) في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن مسلحا من حي ريدان بمديرية بيحان العليا أقدم على قتل شقيقته وابنتها في منزلهم، وأصاب ثلاثة آخرين حاولوا إيقافه، قبل أن يفر إلى جهة مجهولة.



وأضافت أن الواقعة التي حدثت الأربعاء، جاءت على خلفية مشاكل عائلية.



وتشهد محافظة شبوة خلال الآونة الأخيرة تزايدا في جرائم العنف ذات الطابع الأسري دون تدخل من سلطات المحافظة وأجهزتها المحلية للحد من هذه الظاهرة.

