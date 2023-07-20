شكرا لبحثكم عن خبر بتكليف من النائب المحرّمي.. فريق مراقبة ومتابعة المشاريع في مكتب النائب يطّلع على سير العمل في مشروع سَدِّ حسّان الاستراتيجي بأبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أبين - خاص

بتكليف من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي "عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي"، نفَّذ فريق مراقبة ومتابعة المشاريع في مكتب النائب، نزولًا إلى موقع مشروع سَدِّ وادي حسّان بمحافظة أبين؛ للاطلاع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي الذي يتم تنفيذه بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، بتكلفته إجمالية بلغت (78 مليون) دولار.

وخلال النزول، استمع الفريق من مدير المشروع المهندس: رفيق الأثوري، إلى شرح مفصل عن الأعمال الجاري تنفيذها في المشروع البالغ طوله (422) مترًا، وبحاجز خرساني عرضه (60)مترًا، إضافة إلى أربعة حواجز ترابية جانبية، بمسافة تزيد عن (اثنين كيلو مترٍ طولي)، وأعمال حماية لمزارع المواطنين القريبة من السَّدِّ، بطول (1.4) كيلو متر، وطريق إسفلتي بطول (8) كم، فيما ستبلغ السعة التخزينية لحوض السَّدِّ ما يزيد عن (19.5 مليون) متر مكعبًا، من مياه الأمطار؛ التي ستغذِّي المياه الجوفية، وستروي مزارع المواطنين في دلتا أبين.

وشدَّد الفريق في النزول الميداني، على حرص النائب المحرّمي على التزام الجهة المنفِّذة بالمعايير الهندسية والفنية في تنفيذ المشروع، وتسليمه بالوقت المحدد؛ لِما يمثِّله من نقلة نوعية تهدف للنهوض بالقطاع الزراعي في دلتا أبين؛ مؤكِّدًا استعداد النائب المحرمي تذليل وحلحلة أي صعوبات قد تعترض الجهات المنفذة للمشروع والاستمرار في التواصل الدائم.

وأشاد النائب المحرمي بجهود وزير الزراعة والري سالم السقطري في استيعاب المشاريع الزراعية، والشكر لكل من ساهم في تذليل الصعاب من الأخوة المواطنين بالمنطقة والشخصيات الاجتماعية والسلطة المحلية في محافظة أبين.

الجدير ذكره، أن مشروع سَدِّ وادي حسّان يُعدُّ أحد المشاريع الاستراتيجية؛ التي تعثَّر العمل فيها خلال الفترة السابقة، ولكن بجهود حثيثة من مجلس القيادة الرئاسي ودعم و تمويل سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة يعود العمل مجددا في هذا المشروع الحيوي الهام.