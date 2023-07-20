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عدن - ياسمين التهامي - الطماطم تصل 35 ريالًا.. ارتفاع أسعار الخضروات في السعودية لهذا السبب

يُعاني سُكان ومقيمي المملكة الآن من زيادة الأسعار حيث يصل سعر الطماطم إلى 35 ريالًا سعوديًا هذا ما يُثير القلق بين كافة المواطنين خاصةً مع عدم استقرار الأسعار عند الحديث عن الخضروات التي تُعدّ طلبًا واحتياجًا اساسيًا يوميًا، وقد تحدث بالفعل عدد كبير من مرتادي السوق عن مدى زيادة الأسعار في فصل الصيف خاصةً في المنطقة الشرقية، شاركنا، كم سعر الطماطم في منطقتك؟

ارتفاع أسعار الخضروات في السعودية

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تذبذب في أسعار الشراء يوميًا بسبب الطقس الحار الذي يُساهم بدوره في زيادة إيقاع الأسعار، بالإضافة إلى ذلك، الإنتاج المحلي ضعيفًا مُقارنًا بفصل الشتاء؛ لذا يعتمد السوق على الاستيراد الخارجي وبالتالي نشهد زيادة في الأسعار، وقد تُعاني الكثير من الخدمات الغذائية التي تعتمد على هذه الخضروات زيادة في السعر.

والجدير بالذكر أن هناك الكثير من أنواع الخضروات مثل الخيار والبامية لا تتحمل درجة الحرارة في المملكة وبالتالي تزداد الأسعار، ومن 5 ريالات للصندوق قد يصل سعر الطماطم إلى 35 ريالًا للصندوق الكبير، شاركنا كم هو سعر الطماطم في المتوسط بمنطقتك؟

الزراعة والطقس

تعتمد الزراعة بشكل أساسي على الطاقة الشمسية ولكن في كثير من الأحيان تؤدي درجة الحرارة المرتفعة إلى تلف الخضروات، ويتعمد المزراعين عدم الزراعة في شهر مايو ويوليو سنويًا، ويتم الاعتماد في كافة الأسواق على الاستيراد من سوريا والأردن وكذلك مصر، وقد أكد تُجار الخضروات في الأسواق أن الزيادة مستمرة حتى تنخفض درجة الحرارة ،وبالتالي سوف تهبط الأسعار في فصل الشتاء تلقائيًا مع توفر المنتجات المحلية.