وفاة وإصابة ثلاثة أشخاص في حادثة صدام مقطورتي وقود بشبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شخص على الأقل، وأصيب اثنين آخرين في حادثتي تصادم مقطورتي غاز وديزل، مساء الأربعاء، في مديرية الروضة جنوب شرق محافظة شبوة.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن القاطرتين تصادمتا في مضيق جبلي في عقبة "لماطر" في الطريق الرابط ما بين حضرموت ومحافظة شبوة.



وأضافت المصادر، أن المواطنين تمكنوا من إسعاف اثنين كانا بداخل قمرة قيادة صهريج الديزل بعد إصابتهما بجروح خطيرة، في حين توفي سائق صهريج الغاز.



وأشارت إلى أن المواطنين أعادوا فتح الطريق صباح اليوم الخميس من خلال سحب الصهريجين من الطريق، وسط غياب الجهات الرسمية رغم خطورة الوضع وبقاء كميات من الغاز والديزل دون احتراق.

