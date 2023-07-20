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عدن - ياسمين التهامي - «الأحر في السنة»شاهد..الفلكي السعودي الزعاق يكشف سبب ارتفاع درجة الحرارة في شهرمحرم

قال خبير الفلك، الدكتور خالد الزعاق إن شهر محرم لهذه السنة هو الشهر الأشد حرارة.

وأضاف الزعاق في مقطع فيديو، أن شهر محرم هو الشهر الأول من شهور السنة الهجرية، وهي سنة قمرية تعتمد على رؤية الهلال في شهورها.

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وتابع أنه سمى محرم، لحرمته وقداسته عند العرب، وهو الشهر الذي يصل فيه الحجيج إلى أهاليهم، لذلك حرم العرب القتال قبل وبعد الحج بشهر.

وأشار الزعاق إلى أن شهر محرم لهذه السنة هو الأحر، لأن المياه تغور في الآبار وترتفع الرطوبة على السواحل.

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