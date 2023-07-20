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عدن - ياسمين التهامي - 82 دوله تستطيع دخولها بدون تأشيرة مسبقة للسعوديين فقط! لن تصدق هذة الدولة فرصة كبيرة!

تمنح تأشيرة الاقامة في المملكة العربية السعودية امكانية الحصول علي امتيازات وتتنوع التأشيرات الخاصة بالمملكة العربية السعودية من تأشيرات اقامة خاصة بالعمل وتأشيرات زيارة وتأشيرات اقامة مميزة غير محددة المدة وتأشيرة اقامة محددة المدة فيما تتوفر العديد من التفاصيل الخاصة بالإقامات ولا كن سوف نركز علي الحاصلين عليها بالفعل في الوقت الحالي لنتيح تفاصيل اكبر عن الدول المتاح دخولها بتأشيرة السعودية. دول يمكن دخولها بدون تأشيرة مسبقة



تفتح العديد من البلدان ابوابها لحاملي الجنسية السعودية بشكل خاص ومن ضمن ذلك فقد وصلت عدد الدول في الوقت الحالي الي (49) دولة يمكن للسعوديين دخولها بدون الحاجة الي اي تأشيرة مسبقة للسماح بالدخول ومن ضمن هذه الدول واهمها:

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البانيا.

بيلاروسيا.

اوكرانيا.

جورجيا.

اذربيجان.

المملكة المتحدة.

العراق.

اليمن.

ايران.

الامارات.

سوريا.

لبنان.

الكويت.

الاردن.

اندونيسيا.

لاوس.

ماليزيا.

كبوديا.

بروناي.

بنغلاديش.

كوريا الجنوبية.

بنما.

السلفادور.

هندوراس.

برمودا.

مصر.

جزر القمر.

بوروندي.

الغابون.

اوغندا.

تونس.

المغرب.

ملاوي.

الصومال.

سيشل.

تنزانيا.

السنغال.



تفاصيل التأشيرات الخاصة بالخروج من المملكة

ويحتل جواز السفر السعودي المرتبة الثانية والستون من حيث قوة الدخول الي الدول المختلفة وهو من اكثر الجوازات المرغوبة في الوطن العربي حيث يحظى جواز السفر السعودي باحترام شديد وذلك بسبب ما توفره وزارة الخارجية القوية للمملكة العربية السعودية من دعم للمواطنين وامكانيات مهولة في دول العالم المختلفة فيشكل سكان المملكة العربية السعودية هدفاً لمعظم الوكالات السياحية التي تعمل في القطاع السياحي.