اليمن.. مجلس القيادة الرئاسي يحذر مليشيات الحوثي الإرهابية من تبعات مغامراتها التصعيدية

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الخميس، مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من تبعات مغامراتها التصعيدية، في البلاد.



جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور أعضائه، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



ناقش الاجتماع مستجدات الجهود الاقليمية والدولية لتجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وبما يضمن إنهاء انقلاب المليشيات الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية والسلام في ربوع الوطن.



وحذر المجلس المليشيات الحوثية من التمادي في اعتداءاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيدا بدور القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد، او مغامرات لتقويض فرص السلام التي يتعاطى معها المجلس والحكومة بكل ايجابية ضمن مساعيهم الحثيثة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها هذه المليشيات الفاشية.



ودعا مجلس القيادة الرئاسي المجتمع الدولي إلى مغادرة حالة الصمت إزاء التعنت الحوثي، والاستجابة لتطلعات الشعب اليمني في بناء دولته العصرية وحقها الحصري في احتكار القوة، وضمان مشاركة جميع اليمنيين في صناعة المستقبل المشرق الذي يستحقونه.



كما استعرض الاجتماع تطورات الساحة المحلية، وعلى وجه الخصوص الموقف الاقتصادي والمالي، والخدمي في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والجهود المنسقة مع الحكومة والسلطات المحلية للحفاظ على مؤشرات الاستقرار النسبي المحققة خلال الفترة الماضية.



وشدد المجلس بهذا الخصوص على ضرورة تأمين الحصص الكافية من الوقود لتشغيل المنظومة الكهربائية وتعزيز دور الاجهزة الرقابية لمعالجة الاختلالات في هذا القطاع الخدمي الحيوي.



وأكد المجلس التزامه والحكومة الوفاء بالمسؤوليات الكاملة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، والمضي قدما في الإصلاحات الشاملة المدعومة من المجتمع الدولي.



وطمأن مجلس القيادة الرئاسي المواطنين بمعالجات لضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، بدعم من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

