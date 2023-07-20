صنعاء.. بائع قات يحرق قاته وملابسه احتجاجا على ضرائب الحوثي الباهظة

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم بائع قات في صنعاء على إحراق بضاعته من القات احتجاجا على ضرائب الحوثيين الباهظة.



وأقدم بائعي القات ويدعى أمين الحميدي على إحراق قاته وملابسه بعد أن احتجزته مليشيا الحوثي في نقطة الأزرقين سيارتين محملتين بالقات تابعة له لإجباره على دفع ضرائب باهظة يوم أمس الأربعاء.



واعترفت مليشيا الحوثي الإرهابية بالواقعة واتهمت الحميدي بمحاولة تحريض الرأي العام ضد ضرائب القات، واختطفته.



وقالت وكالة سبأ الحوثية إن بائع القات اعتذر لاحقا عن احتجاجاته وأجبرته على نفي أن يكون الاحتجاج متعلقا بالضرائب. وفي نص الاعتذار تعهد الحميدي لمليشيا الحوثي بعدم تكرار الاحتجاج عليها.



وسبق أن أغلقت مليشيا الحوثي قبل أشهر محلات أمين الحميدي لبيع القات في الستين ثم خربت محلاته بالجرافات في مطلع مارس الماضي.



وتكررت الاحتجاجات التي يقودها مزارعو وبائعو القات في عدة محافظات في الفترة القليلة الماضية احتجاجا على الضرائب الحوثية المجحفة بحقهم، التي وصلت إلى أكبر من مبالغ البضاعة نفسها وفق عدد من بائعي القات.

