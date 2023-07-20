الخطوط اليمنية تدشن أولى رحلاتها بين مطارات "عدن - الريان - الغيضة"

المنامة - ياسر ابراهيم - دشنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الخميس، تشغيل أولى رحلاتها الجوية بين مطارات (عدن - الريان - الغيضة) شرقي البلاد.



وجرى التدشين بمشاركة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، ووزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ومحافظ المهرة محمد علي ياسر، ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي.



كما حضر التدشين رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود، ورئيس جامعة المهرة الدكتور أنور كلشات، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأكد وزير النقل، أهمية تشغيل الرحلات الداخلية في مطار الغيضة كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن الخطوة المستقبلية ستكون تشغيل رحلات خارجية عبر مطارات الغيضة، والريان بمدينة المكلا، وسقطرى، للإسهام في تسهيل حركة تنقل وسفر المواطنين وتنشيط الحركة التجارية والسياحية.



وتعد هذه الرحلة هي الأولى لشركة الخطوط اليمنية مطار إلى عدن إلى مطاري الريان بمحافظة حضرموت والغيضة بمحافظة المهرة شرقي اليمن منذ اندلاع الحرب.

