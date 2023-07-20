مستوردون يكشفون عن "جبايات ضخمة" تفرضها مليشيات الحوثي في موانئ الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر ملاحية وتجارية عن ارتفاع أسعار الشحن إلى موانئ الحديدة الخاضعة لمليشيات الحوثي الإرهابية مقارنة بموانئ عدن بنسبة كبيرة.



وقالت المصادر الملاحية لـ"يمن شباب نت"، إن "سعر شحن الحاوية 40 قدم إلى موانئ عدن تبلغ 3200 دولار بينما يبلغ سعر شحن نفس الحاوية إلى موانئ الحديدة أكثر من 5250 دولار".



وذكرت أن سعر الشحن لذات الحاوية إلى موانئ جدة السعودية أو الموانئ المصرية لا يتجاوز 1100 دولار.



وقال تقرير خبراء العقوبات الخاصة باليمن إن أسعار التأمين على الشحن إلى موانئ عدن يبلغ 0.40 % من قيمة الحمولة، بينما يبلغ سعر التأمين إلى الحديدة أكثر 0.62% من قيمة الحمولة.



وقال أحد المستوردين اليمنيين لـ"يمن شباب نت"، إن "مليشيا الحوثي تعمد إلى تغيير المنشورات السعرية على الواردات القادمة إلى موانئ الحديدة لمضاعفة الجبايات والضرائب".



كما تعمد مليشيا الحوثي إلى تغيير أسعار البضائع بشكل مضاعف من أجل زيادة الضرائب والجمارك والزكاة وغيرها، وفق المصدر.



وقال "إذا كانت قيمة البضاعة المستوردة من الصين وفقا للفواتير تبلغ 25 ألف دولار، فإن مليشيا الحوثي تعيد تسعيرها بمبلغ 70 ألف دولار، من أجل زيادة الضرائب والجمارك والزكاة وغيرها من الجبايات، ما يسبب خسائر كبيرة للتجار وغلاء فاحشا على البضائع وركود في الأسواق".



وكانت الغرفة التجارية قد قالت في يناير الماضي قبل اقتحام مقرها في أمانة العاصمة إن مليشيا الحوثي تعمد إلى تغيير المنشورات السعرية ولا تعتمد فواتير الشراء وتقوم بتقدير القيمة الشرائية بناء على مزاجها من أجل رفع الجبايات.

