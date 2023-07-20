شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 20 يوليو 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقرار سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 20 يوليو 2023 2023/07/20 الساعة 08:25 مساءً (جهينةيمن) سعر الذهب اليوم في السعودية 20 يوليو 2023 سعر الذهب ريال سعودي دولار أمريكي عيار 24 238.68 63.63 عيار 22 218.79 58.32 عيار 21 208.85 55.67 عيار 18 179.01 47.72 عيار 14 139.23 37.11 عيار 12 119.34 31.81 - سعر أوقية الذهب في السعودية سجل 7423.81 ريال، ما يعادل 1978.97 دولارا. - سعر كيلو الذهب في السعودية سجل 238681.06 ريال، ما يعادل 63625.35 دولارا. اقراء ايضاً :

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