محافظ تعز يؤكد تشكيل لجنة لإعداد دراسة علمية شاملة لآثار جريمة الحصار الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد محافظ تعز نبيل شمسان اليوم الخميس، تشكيل لجنة من الأكاديميين والمختصين والمبادرات الشبابية لإعداد دراسة علمية وإحصائية شاملة للآثار الناجمة عن الحصار في الوحدات الإدارية والاقتصادية.



جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح ندوة حول آثار حصار مليشيات الحوثي لمدينة تعز أقامتها جامعة تعز، حيث تطرق إلى التقارير التي أعدها فرع الجهاز المركزي للإحصاء حول آثار الحرب والحصار على الوحدات والمؤسسات الحكومية.



وقال شمسان، إنه سيكون هناك دراسة علمية لآثار الحصار تشمل كل الجرائم الحوثية التي استهدفت الأرض والإنسان والوحدات والمؤسسات الخدمية والاقتصادية والقطاع الخاص وإعداد ونشر تقارير إحصائية للآثار المادية والمعنوية والاجتماعية والإنسانية التي ارتكبتها المليشيا الحوثية بحق أبناء المحافظة خلال 3000 يوم من الحصار المستمر.



وأشاد بالتفاعل الكبير مع مطالب إنهاء الحصار والتفاف الجميع في الداخل والخارج رسميا وشعبيا حول مطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته بإيقاف جريمة الحصار وفتح الطرقات الرئيسية وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية.



ووجه محافظ تعز باستمرار الحملة من خلال تنظيم الفعاليات والندوات بمختلف القطاعات والمكاتب التي تسلط الضوء على الحصار الحوثي الظالم وآثاره الكارثية.



من جانبه استعرض نائب رئيس جامعة تعز الدكتور رياض العقاب آثار الحصار، منها "عدم قدرة 8500 طالب وطالبة على الالتحاق بالتعليم الجامعي والأضرار الكبيرة التي لحقت بالجامعة والتعليم الجامعي من جريمة الحصار".



وأكد العقاب أن الجامعة وعبر كوادرها من الاكاديميين ستساهم في إعداد الدراسات العلمية حول آثار الحصار خلال أكثر من 8 أعوام.



وفي الندوة تحدث أستاذ الاقتصاد بالجامعة الدكتور محمد قحطان عن الأثار الاقتصادية بينما استعرض الدكتور أمين نعمان آثار الحصار على إمدادات المياه في مدينة تعز، قيما ناقشت ورقة العمل للدكتور منصور القدسي الاستراتيجية الاعلامية لتدويل جريمة حصار تعز.

