سفارة اليمن في موسكو تنظم معرض صور حول آثار الحصار الحوثي على مدينة تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - نظمت سفارة الجمهورية اليمنية لدى روسيا الاتحادية، اليوم الخميس، معرض صور جسد أضرار وآثار حصار ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا المستمر منذ 3000 يوم لمدينة تعز جنوب غربي البلاد.



وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فقد شارك في المعرض عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية في روسيا ووسائل الإعلام الروسية، وعدد من أبناء الجالية اليمنية والدارسين في موسكو.



واستعرضت السفارة اليمنية في بيان صادر عنها، مدى تأثير الحصار الحوثي لمدينة تعز في الجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية، ومدى حجم الدمار المخيف الذي لحق بالبنية التحتية من تدمير مخيف.



وتطرق البيان، إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين من الشهداء والجرحى، وحالات الاختطاف والاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاعتداء على المدنيين وانتهاك لحريات الرأي والتعبير، جرّاء الممارسات الإجرامية الحوثية في تعز.



كما تطرقت السفارة في بيانها، إلى تسبب الحصار الحوثي بانعدام المشتقات النفطية، وقلة ضخ المياه، وارتفاع عدد المرضى والنازحين وتفاقم معاناتهم، وكذا صعوبة التحاق الطلاب بالجامعات والمدارس.



وأشارت أيضا إلى الخسائر المالية وانحسار النشاط التجاري والصناعي وفقدان العاملين لوظائفهم.



ومنذ عام 2015 تفرض مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حصارا خانقا على مدينة تعز التي يقطنها أكثر من أربعة ملايين نسمة ما تسبب بأزمة إنسانية كارثية، وخلف أضرارا بالغة.

