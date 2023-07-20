مواجهات مستمرة لليوم الثاني.. مليشيا الحوثي الإرهابية تهاجم أراضي قبائل "ذو محمد" بالجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حربها الشرسة ضد قبائل ذو محمد في محافظة الجوف شمال شرق اليمن.



وأفادت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، بأن الحرب التي تشنها المليشيا تجددت يوم أمس الأربعاء ومازالت متواصلة لليوم الثاني على التوالي في مديرية المراشي جنوب غربي الجوف.



وأوضحت، أن مليشيا الحوثي تشن الهجوم على أراضي ذو محمد تحت اسم قبيلة آل سالم التي ينحدر منها قائد المنطقة العسكرية السادسة الحوثية المدعو جميل زرعة وهي قبيلة تنحدر من محافظة صعدة معقل المليشيا.



وبحسب المصادر فإن آل سالم لديهم عدة أراضي مشتراة من ذو محمد منذ فترة طويلة، ولم يدخلوا في أي نزاع مع أي قبيلة في المنطقة، لكنهم مؤخرا بإيعاز من المدعو جميل زرعة بدأوا بشن الحرب على ذو محمد لانتزاع أراض زراعية منهم في وادي المذاب بمديرية المراشي .



وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي سبق أن هجرت عشرات الأسر من أراضيها في مارس الماضي إلى مديرية المتون وأحلت بدلا منهم أنصارها وأتباعها من آل سالم وتريد التهام مزيد من الأراضي.



وقدر تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف مساحة الأراضي الزراعية التي استولت عليها العصابة الحوثية بالقوة في المنطقة بأكثر من 6000 هكتار.



ويأتي الهجوم الحوثي على ذو محمد بالتزامن مع أكبر حملة عسكرية حوثية تحشدها ضد قبيلة بني نوف في عدد من مديريات المحافظة.

