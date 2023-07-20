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عدن - ياسمين التهامي - يمنية تخون صديقة عمرها في ليلة زفافها.. والسر انكشف بعد 20 سنة وصدم الجميع!

صُدمت سيدة يمنية، توجهت لبيع مشغولاتها الفضية، بعدما وجدت ما لم تتخيله، ورأت أنه كان السبب في عدم إنجابها طوال 20 عاما.

وكانت السيدة اليمنية بصدد بيع حزام فضي تملكه، كانت قد أهدته لها أعز صديقاتها في يوم زفافها.

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وفيما عانت السيدة من عدم الإنجاب طوال عقدين من زواجها، فوجئت السيدة بأنّ الحزام الفضي كان ممتلئا بالأسحار التي أعدتها صديقتها، لحرمانها من الإنجاب.

وأظهر مقطع فيديو، على موقع تويتر، لحظة تفريغ محتويات الحزام الفضي وبداخله كمية كبيرة من الأسحار.



وفيما عانت السيدة من عدم الإنجاب طوال عقدين من زواجها، فوجئت السيدة بأنّ الحزام الفضي كان ممتلئا بالأسحار التي أعدتها صديقتها، لحرمانها من الإنجاب.

وأظهر مقطع فيديو، على موقع تويتر، لحظة تفريغ محتويات الحزام الفضي وبداخله كمية كبيرة من الأسحار، يمكن مشاهدة المقطع من هنا.



ولا يوجد في القانون اليمني نصٌّ يوصف ويجرم عمل السحر والشعوذة ويحدد العقوبات اللازمة لمن يمارسها.

وسبق أن كشفت إحدى الدراسات أن نحو 275 ألف مواطن يمني يلجؤون إلى السحرة والمشعوذين، و70% منهم نساء، ويتلقون هذه الأعمال من قِبل 15 ألف شخص يمارسون أنشطة الدجل والشعوذة.

وحدّدت الدراسة عددا من أسباب انتشار هذه الظاهرة، وهي تفاقم الأمية وتحديدا في الأرياف، بجانب استغلال الوازع الديني من قِبل من يمارسون هذه الأعمال.

ويمكن للسحر أن يكون سبباً مباشراً في انتهاكات جسيمة وجرائم يفقد فيها أشخاص حقوقهم وأموالهم.

ويقول متخصصون، أن تنامي ظاهرة الشعوذة والسحر قد يعود إلى ضغوط الحياة المعيشية الصعبة التي أصبح يعاني منها نسبة كبيرة من اليمنيين.

يزداد هذا الواقع في المحافظات والمناطق النائية، إضافة إلى الخوف والفقر والجهل والتجارب السابقة الخاطئة وقلة الوعي، والتي تساهم في تنامي هذه الظاهرة في أوساط المجتمع.