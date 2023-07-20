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عدن - ياسمين التهامي - شاهد قميص الاتحاد السعودي للموسم الجديد وكأس العالم للأندية بطريقة مميزة يرتديه النجم بنزيما

كشف نادي اتحاد جدة بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين اليوم الثلاثاء، عن القميص الأساسي للفريق الذي سيلعب به الموسم المقبل (2023-2024)، بمشاركة أبرز نجومه القدامى والجدد.

وشارك البرازيلي رومارينيو والثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، في تقديم القميص الجديد للاتحاد، الذي جاء باللونين الأسود والأصفر، وهما اللونان الرئيسيان في شعار "النمور"، وصمم من قبل الشركة الأمريكية "نايكي" المتخصصة في صناعة الألبسة الرياضية.

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وأشار نادي اتحاد جدة إلى أن هذا القميص سيرتديه "النمور" في كأس العالم للأندية 2023، من خلال تعليقه على الفيديو المنشور عبر حسابه على موقع "تويتر" بعبارة: "العميد بإطلالة جديدة.. قبل العالمية".

يذكر أن نادي اتحاد جدة سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة المقرر إقامتها بالسعودية، بصفته بطلا لدوري "روشن" للمحترفين في الموسم (2022-2023).