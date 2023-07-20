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عدن - ياسمين التهامي - هل نزول الدماء من الأنف يعني أنها جلطة في القلب أو الدماغ؟..طبيب سعودي يُجيب 2023/07/20 الساعة 11:01 مساءً كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، علاقة نزول الدماء من الأنف بحدوث جلطة على القلب أو الدماغ. وقال النمر عبر حسابه في تويتر: "نزول الدم من الأنف لايعني أنها جلطة في القلب أو الدماغ...وإنما يحدث في الغالب بسبب نزف شعيرات دموية داخل الأنف أو جفاف شديد أو زيادة سيولة أو ارتفاع في الضغط". اقراء ايضاً :

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