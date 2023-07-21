الضالع.. إغلاق 16 محل وشركة صرافة مخالفة في مريس وقعطبة

المنامة - ياسر ابراهيم - أغلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الضالع، اليوم الخميس، 16 شركة ومنشآة صرافة، من الشركات المخالفة وغير المرخصة لها بمزاولة العمل، وذلك بتوجيهات من البنك المركزي اليمني.

وقالت مصادر إعلامية، إن الأجهزة الأمنية أغلقت 16 محل صرافة مخالف في قعطبة ومريس، مؤكدة عدم عودتها امزاولة عملها حتى تقوم باستكمال إجراءاتها القانونية، والحصول على التراخيص من البنك المركزي.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي اليمني لضبط منشآت وشركات الصرافة المخالفة لتعليمات البنك، وغير المرخصة أو تلك غير المجددة لتراخيصها.

وتهدف الحملة، إلى ضبط شركات ومنشئآت الصرافة المخالفة للتعليمات المنظمة لنشاط العمل المصرفي، وضبط التجاوزات والمخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

وتشهد العملة الوطنية اضطرابات في سعر الصرف أمام العملات الأجنبية تزامناً مع ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي في البلاد.