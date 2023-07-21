رئاسة هيئة التشاور تعقد مباحثات منفصلة مع سفراء الصين وروسيا وفرنسا

المنامة - ياسر ابراهيم - بحثت رئيس هيئة التشاور والمصالحة برئاسة محمد الغيثي، ونوابه عبدالملك المخلافي، صخر الوجيه، جميلة علي رجاء، وأكرم العامري، الخميس، كلا على حده مع سفراء الصين وفرنسا وروسيا لدى اليمن؛ مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في اليمن.

وحسب وكالة سبأ، فقدت أكدت رئاسة الهيئة خلال لقائها مع القائم بأعمال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا شاو تشنغ، على أهمية ان يضطلع الفاعلين الدوليين بدورهم في ملف الازمة في اليمن.

وجددت الهيئة ترحيب الشرعية بجهود السلام، كما شددت رئاسة الهيئة على ضرورة ردع التعنت الحوثي وتعطيله لفرص وجهود السلام الاقليمية والدولية.

كما شددت خلال لقائها بأعمال السفير الروسي لدى اليمن، الدكتور يفغيني كودروف، على الموقف الموحد لكافة القوى والمكونات السياسية المساندة للشرعية الرافض لتعنت وصلف الميليشيات الحوثية.

وحملت الهيئة مليشيا الحوثي مآلات الاوضاع الانسانية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا نتيجة استهداف الأعيان الاقتصادية والمدنية، وتعطيل كل فرص السلام.

كما شددت رئاسة الهيئة خلال لقائها سفير جمهورية فرنسا لدى اليمن جان ماري صفا، على أهمية تكاتف ومضاعفة الجهود لإسناد مجلس القيادة الرئاسي، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشارت الهيئة إلى أن تعنت ميليشيات الحوثي ورفضها لفرص السلام يستدعي موقفاً حازماً من قبل المجتمع الدولي.

وثمنت رئاسة الهيئة الجهود التي تبذلها فرنسا في الجانب الاقتصادي خاصة ما يتعلق بتسهيل حقوق السحب الخاصة باليمن، ودورها في دعم البنك المركزي، مشددة على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والانسانية في بلادنا.

بدورهم، أكد سفراء فرنسا والصين وروسيا لدى اليمن، دعمهم للسلام والاستقرار، وكذا دعم مجلس القيادة الرئاسة والحكومة، مشيراً الى أهمية تعزيز التوافق الوطني ودعم دور وجهود هيئة التشاور والمصالحة.

كما أكدوا العمل مع الفاعلين الدوليين والأمم المتحدة على خفض التصعيد وضمان عدم استمرار الحرب، وجهود السلام من خلال عملية سياسية شاملة لحل كافة الملفات والقضايا.