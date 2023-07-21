المهرة.. وزير الدفاع يشيد بدور محو الغيضة في تأمين المنافذ ومكافحة التهريب 

المنامة - ياسر ابراهيم - تفقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري قوات الجيش في محور الغيضة واوضاع منتسبيه خلال تدشينه للمرحلة الثانية من العام التدريبي 2023 بحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فايز التميمي.

وحسب وكالة سبأ، فقد أشاد الوزير بالجاهزية العالية وجهود منتسبي محور الغيضة في حفظ الامن والاستقرار في محافظة المهرة وتنفيذ المهام الموكلة بكل كفاءة وحرفية.

ولفت الداعري، الى دور محور الغيضة، في تأمين المنافذ ومكافحة التهريب وحملات تأمين الطرق من شحن وحتى رماه ومنها الى سيئون بالاشتراك مع المنطقة العسكرية الأولى، بالاضافة الى حملة منع السلاح بعاصمة المحافظة.