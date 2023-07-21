لحج.. مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي في جبهة كرش 

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت مواجهات عنيفة، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، بين القوات الحكومية من جهة، ومليشيات الحوثي الإرهابية من جهة أخرى، في جبهة كرش، شمالي محافظة لحج، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية لـ"يمن شباب نت"، إن المليشيا الحوثية الارهابية شنت مساء الخميس قصفًا مدفعيًا كثيفًا باتجاه مواقع القوات الحكومية، وقرى المدنيين المجاورة، في مناطق حماله وقداش شمال شرقي كرش.

وحسب المصادر، فأن مدفعية القوات الحكومية ردّت على مصادر النيران، لتندلع مواجهات عنيفة، تواصلت حتى ساعات مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وأشارت المصادر، إلى أن الاشتباكات أسفرت عن نزوح 25 أسرة، من منازلها القريبة من الجبهة؛ نظرًا لكثافة القصف الحوثي المتواصل على قرى المدنيين.

وكانت المصادر قد نوهت إلى أن المليشيا الارهابية دفعت خلال الايام الماضية بتعزيزات تضم أسلحة ثقيلة إلى الجبهة، بحسب ما رصدته مصادر الاستطلاع العسكري.