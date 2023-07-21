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شاهد: ردة فعل منجد سعودي فوجئ بثعبان أسود أمامه في منزل أحد الزبائن

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: ردة فعل منجد سعودي فوجئ بثعبان أسود أمامه في منزل أحد الزبائن

2023/07/21 الساعة 08:25 صباحاً (جهينةيمن)

فوجئ منجد ذهب يأخذ مقاسات مجلس كنب لأحد الزبائن بوجود أفعى خطيرة تختبئ بالقرب منه.

وأظهر المقطع، لحظة عثور المنجد على ثعبان كبير باللون الأسود، وأخذ يصدر فحيحًا، عندما حاول موثق المقطع أن يحركه من خلال عصا خشبية طويلة".

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وعلق موثق المقطع بقوله: "شوفوا وش لاقينا اليوم، الله لا يوفقه، أعوذ بالله من الشيطان".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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