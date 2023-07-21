عدن - ياسمين التهامي - شاهد: ردة فعل منجد سعودي فوجئ بثعبان أسود أمامه في منزل أحد الزبائن

2023/07/21 الساعة 08:25 صباحاً (جهينةيمن)

فوجئ منجد ذهب يأخذ مقاسات مجلس كنب لأحد الزبائن بوجود أفعى خطيرة تختبئ بالقرب منه.

وأظهر المقطع، لحظة عثور المنجد على ثعبان كبير باللون الأسود، وأخذ يصدر فحيحًا، عندما حاول موثق المقطع أن يحركه من خلال عصا خشبية طويلة".

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وعلق موثق المقطع بقوله: "شوفوا وش لاقينا اليوم، الله لا يوفقه، أعوذ بالله من الشيطان".