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عدن - ياسمين التهامي - شاب مصري يجذب انظار السعوديين بعدما قاله عن مدينة الرياض..شيءهام يكشف عنه لأول مرة

نشر شاب مصري مقطع فيديو وثق خلاله قضاء يوم كامل في الرياض بأقل من 50 ريال.

وقال الشاب خلال الفيديو: " قررت أقضي يوم جميل في الرياض ب 50 ريال فقط، وبدأت بإفطار "ساندوتشين ب 9 ريال، ومشروب بريالين ومياه بريال".

وتابع: " ذهبت إلى مركز الملك عبدالله المالي، ويوجد به حوالي 60 ناطحة سحاب ومكان هادئ وجميل، واستمتعت بالسير، ومشاهدة ناطحات السحاب، ثم اشتريت أيس كريم ب 5 ريال فقط، ومياه بريال، وشحنت كارت الباص ب 4 ريال، وشاهدت الأبراج في شارع العليا ، وعدت من نفس الطريق في باص آخر مجانا عشان معداش ساعتين".

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وأضاف: "ذهبت إلى مطعم البيك واشتريت ساندوتش وبيبسي ومياه ب 17 ريال ونصف، ثم ذهبت إلى مطل البجيري، والمكان مفتوح مجانا واشتريت مياه بريال، ثم ذهبت إلى البوليفارد والمكان مفتوح مجانا وشاهدت عرض النافورة الراقصة، وبلغ إجمالي ما صرفته 40 ريال ونصف فقط". واختتم قائلا: " تخيل لو قضيت يوم في الرياض ب 5000 ريال ممكن أعمل أيه".