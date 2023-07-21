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عدن - ياسمين التهامي - اعلان من الخطوط الجوية السعودية يثيرغضب السعوديين..والمجتمع يجبرالشركة على حذفة

واجه إعلان للخطوط الجوية السعودية، انتقاداً من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يتم حذفه ، واستبداله بآخر .

وكان الإعلان يتضمن فضول أحد الركاب السعوديين تجاه إحدى الوجبات المقدمة لراكب آخر قبل أن يتدخل المؤثر السنغالي، خابي لام لإخبار المواطن بوجود خاصية في شاشة عرض الراكب تتيح الاطلاع على الوجبات والأطعمة المتوفرة على متن الطائرة وطلبها بكل سهولة ما أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وانتقد الأكاديمي طارق الأحمري فكرة إعلان الخطوط السعودية قائلاً : " لم يكن موفقاً أبداً في سيناريو الإعلان إظهار المواطن السعودي غير عارف للتقنية ومتطفل على من حوله وهذا ليس واقعياً ولا مقبولاً" مضيفاً : " إظهار الثوب السعودي كانت فكرة جيدة وسيخدم العمل بشكل قوي لو كان سياقه إيجابياً في أصله" مشيراً إلى أن الإعلان سيكون رائعا جداً لو تم عكس الأدوار بين السعودي وخابي مما يعطي فكرة أذكى ترويجاً وانتشاراً عالمياً وتظهر السعودي بشكل أفضل.

وبعد الجدل الذي أثاره، استبدلت الخطوط الجوية السعودية مقطع الفيديو الدعائي بمقطع آخر للمؤثر خابي مع شخص بملامح آسيوية.