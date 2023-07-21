شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يمنع دخول الدجاج القادم من المناطق المحررة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

منعت السلطات المسيطرة على مناطق سيطرة جماعة الحوثي وصول الدجاج البلدي القادم من مناطق لحج وعدن الى محافظات إب وصنعاء مؤخرا.

وفرضت السلطات هناك قيود مشددة على الدجاج القادم من هذه المناطق عقب اكتشاف ان القطاع الاكبر منها غير صالح للتناول الادمي.

وبدأ الامر قبل اشهر حينما تم منع مرور اي كميات من الدجاج يقل حجم الواحدة 1000 جرام لكن الامر انتهى بمنعها مؤخراً بسبب انعدام اي رقابة صحية على هذه المزارع ولجوء مالكيها الى استخدام محسنات كيماوية لتسريع نموءها.