شكرا لبحثكم عن خبر فرار مسؤول في بنك عدن إلى أمريكا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
طلب مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني في عدن , اللجوء في الولايات المتحدة ، التي وصلها مؤخرا بعد الإنهيار الكارثي للعملة المحلية .
وقالت مصادر ان مدير عام الحسابات ياسر القباطي هاجر الى الولايات المتحدة بشكل سري وطلب حق اللجوء فيها .
وأشارت الى ان القباطي يعد من ابرز المسؤولين في البنك الذي قاموا بتأسيس البنك عقب نقله من صنعاء في 2017م .
وأشارت المصادر ان الجانب الأمريكي قدم تسهيلات لسفر المذكور إلى الولايات المتحدة رغم التشديدات التي تفرضها السلطات الامريكية على اليمنيين .
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