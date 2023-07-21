شكرا لبحثكم عن خبر فرار مسؤول في بنك عدن إلى أمريكا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

طلب مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني في عدن , اللجوء في الولايات المتحدة ، التي وصلها مؤخرا بعد الإنهيار الكارثي للعملة المحلية .

وقالت مصادر ان مدير عام الحسابات ياسر القباطي هاجر الى الولايات المتحدة بشكل سري وطلب حق اللجوء فيها .

وأشارت الى ان القباطي يعد من ابرز المسؤولين في البنك الذي قاموا بتأسيس البنك عقب نقله من صنعاء في 2017م .

وأشارت المصادر ان الجانب الأمريكي قدم تسهيلات لسفر المذكور إلى الولايات المتحدة رغم التشديدات التي تفرضها السلطات الامريكية على اليمنيين .