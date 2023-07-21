شكرا لبحثكم عن خبر توجيهات حوثية في إب لخطباء المساجد بعدم التطرق لموضوع الهجرة النبوية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدرت ميليشيات الحوثي الارهابية توجيهاً لفظياً لعدد من الخطباء في محافظة إب تطالب منهم بعدم التطرق لموضوع ذكرى الهجرة النبوية في خطب الجمعة.

وقال الصحفي والناشط السياسي محمد عبدالله القادري في منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، ان منتحل صفة مدير الارشاد في إب أحمد العصري والذي ينتمي لمحافظة صعدة، أصدر توجيهاً لفظياً لعدد من خطباء المساجد في محافظة إب طالبهم بعدم التطرق بشكل مركز في خطب الجمعة لموضوع الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم

وأوضح القادري أن التخوف الحوثي من هذه الذكرى يأتي بسبب ذكر الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي لا يذكر موضوع الهجرة إلا ويذكر فيه كونه رفيق النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة.

وأضاف القادري أن هذا الأمر يبين ويكشف فضل الصحابي والخليفة الأول أبو بكر الصديق ، وهو الامر الذي تكرهه بشدة الميليشيات الحوثية التي تسب الصحابة والخلفاء الراشدين.