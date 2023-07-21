شكرا لبحثكم عن خبر قرار صادم وعجيب يخص الفتيات في جامعة صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدرت جماعة الحوثي قرارا غريبا وعجيا هو الأول من نوعه .

وقضى القرار بالفصل بين الدراسين من الشباب والفتيات في كلية الاعلام جامعة صنعاء.

وبحسب صحيفة لا الصادرة في صنعاء التي نشرت الخبر فقد اثار إعلان صادر عن "مُلتقى الطالب الجامعي" في جامعة صنعاء حول الفصل بين الطلاب والطالبات في كلية الإعلام، بدءاً من العام الدراسي الجديد، سخطاً وجدلاً واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين أوساط الطلاب في أبرز جامعة حكومية على مستوى اليمن.

وأصدر "ملتقى الطالب الجامعي بكلية الإعلام" الساعة العاشرة من مساء أمس الأول 17 يوليو/ تموز الجاري، عبر قناته على "تيليجرام" تعميماً بعنوان "إعلان مهم" استهله بـ"الموضوع/ موعد بدء الدراسة بكلية الإعلام للعام الجامعي 2023/2024م آلية النظام الدراسي الجديد"، أعلن خلاله لجميع الطلاب أن موعد بدء السنة الدراسية سيكون السبت القادم بتاريخ 4 محرم 1445هـ الموافق 22 يوليو/ تموز 2023م.

وجاء في الإعلان أن نظام الدراسة الجديد سيكون بتخصيص ثلاثة أيام من كل أسبوع (السبت، الأحد، الاثنين) للطلاب، والأيام الثلاثة الأخرى (الثلاثاء، الأربعاء، الخميس) للطالبات، مع جمع طلاب النظامين العام والموازي في المحاضرات، وكذلك جمع طالبات النظامين العام والموازي في الأيام المخصصة لهن من كل أسبوع.

وأكد الإعلان أن العمل بهذه الآلية الجديدة سيبدأ من السبت القادم 22 يوليو/ تموز الجاري.

وقوبل هذا الإعلان بسخط كبير في الوسط الشبابي وبين رواد التواصل الاجتماعي ذكوراً وإناثاً، موجهين الانتقادات لرئاسة جامعة صنعاء والمسؤولين في التعليم العالي بحكومة الإنقاذ الوطني، على السماح بذلك.

وعبّر عدد من المستخدمين عن استيائهم من هذه الإجراءات التي وصفوها بـ"المتطرفة"، كونها لا تختلف عن دعوات الجماعات الإرهابية في تحريم تعليم الفتيات وخروجهن من منازلهن.

وتساءل البعض عن المسؤول عما وصفوه بـ"القرار المهزلة"، ومن سمح بإصداره، وما الهدف من ورائه؟