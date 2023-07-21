شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مغادرة الأهلي السعودي.. عمر السومة يقدم تنازلات ضخمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبل مغادرة الأهلي السعودي.. عمر السومة يقدم تنازلات ضخمة

وقع المهاجم السوري عمر السومة مخالصة مالية مع ناديه أهلي جدة السعودي تمهيدا لرحيله عن النادي بشكل رسمي، حسب تقارير صحفية.

وخرج السومة من الأهلي الموسم المنقضي، على سبيل الإعارة إلى نادي العربي القطري، بعدما هبط فريقه إلى دوري "يلو" وخاض معه 27 مباراة في كل المسابقات وسجل فيها 27 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

اقراء ايضاً :

وتم استبعاد السومة من معسكر الفريق الإعدادي بالنمسا، للموسم الجديد 2023-2024.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن السومة سيرحل بشكل رسمي قبل عام من نهاية عقده بعدما وقع مخالصة مالية مع فريقه الأهلي.

وأوضح التقرير أن هداف الأهلي التاريخي في دوري المحترفين تنازل عن مبلغ مليون ونصف المليون دولار، المتمثلة في ما تبقى للاعب من مستحقات مالية سابقة مع النادي، إضافة لما تبقى من راتبه في العام الأخير من عقده.

وتابعت الصحيفة أن المهاجم السوري البالغ 35 عاما سيغادر إلى قطر في غضون 48 ساعة، لإتمام انتقاله بشكل رسمي إلى العربي القطري.