شكرا لبحثكم عن خبر اليمنية تنقل وزراء ومحافظين في رحلتها من عدن الى المهرة عبر الريان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين :

الخطوط الجوية اليمنية تدشن رحلاتها (عدن- الريان- الغيضة

كتب/ عبدالسلام هائل

تصوير زكي اليوسفي

دشنت شركة الخطوط الجوية اليمنية اليوم، تشغيل أولى رحلاتها الجوية (عدن - الريان - الغيضة) وشارك في التدشين وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، ووزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ومحافظ المهرة محمد علي ياسر، ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن صالح بن نهيد وبحضور امين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة / سالم عبدالله نيمر ومختار محمد سعيد عبدالكريم وكيل اول محافظة المهرة ووكلاء المحافظة وخالد الجعيملاني وكيل محافظة عدن لشؤون النقل واللواء / محسن مرصع قائد محور المهرة والعميد علي الكود نائب مدير التمويل قائد القاعدة الادارية بعدن وعدد من القيادات العسكرية.

وفي الحفل الخطابي الذي اقيم في صالة مطار الغيضة وبدأ بالقرآن الكريم و النشيد الوطني .

القى معالي وزير النقل الدكتور/ عبدالسلام صالح حميد، أهمية تشغيل الرحلات الداخلية في مطار الغيضة كمرحلة أولى .. مشيرا إلى أن الخطوة المستقبلية ستكون تشغيل رحلات خارجية عبر مطارات الغيضة، والريان بمدينة المكلا، وسقطرى، للإسهام في تسهيل حركة تنقل وسفر المواطنين وتنشيط الحركة التجارية والسياحية .

واشار وزير النقل الى ما تكتسبه محافظة المهرة من اهمية كونها تمثل البوابة الشرقية لليمن وتحتل المساحة الثانية بعد حصرموت وان عملية التدشين للرحلات الجوية من والى مطار الغيضة ياتي ضمن حرص وزارته في تاهيل واعادة تشغيل كافة المطارات والموانئ في جميع المحافظات لما يمثله ذلك من اهمية استراتيجية واقتصادية لتلك المحافظات بصفة خاصة وللوطن بشكل عام.

من جانبه رحب محافظ محافظة المهرة / محمد علي ياسر بكل المشاركين في تدشين رحلات الخطوط الجوية اليمنية لمطار الغيضة .مؤكدا الاهمية الكبيرة التي يمثلها هذا الحدث الهام بعد توقف الرحلات الجوية من والى مطار الغيضة لاكثر من تسع سنوات .وذلك في تخفيف معانات المواطنين في التنقل من والى محافظة المهرة ،مشيرا الى اهمية اعادة تشغيل المطار وتدشين اولى رحلات الخطوط الجوية اليمنية عدن - الريان - الغيضة والذي سيمثل نقلة نوعية في المجال الخدمي والتنموي والتجاري والسياحي لمحافظة المهرة وربطها ببقية محافظات الجمهورية .

مشيدا بجهود قيادة وكوادر الخطوط الجوية اليمنية لانجاح تدشين اولى رحلاتها لمطار الغيضة الدولي .

الى ذلك اكد محافظ محافظة حضرموت الاهمية الاستراتجية لمحافظة حضرموت والتي تعتبر اكبر مساحة في الجمهورية اليمنية وكذا محافظة المهرة التي تحتل المركز الثاني وما يمثل تدشين رحلات الخطوط الجوية اليمنية عدن - الريان - الغيضة من اهمية استراتيجية امنية واقتصادية وتجارية وسياحية ،سيما وان هاتين المحافطتين سترتبطان ببعضهما وبالعاصمة عدن وبقية المحافظات وبالخارج ايضا .متمنيا زيادة عدد الرحلات من والى المحافظتين لما من شانه تحقيق المصلحة العامة وتوفير خدمات النقل الجوي السريع للسكان وتنقلاتهم وزيادة الحركة التجاربة والنشاط الاقتصادي خصوصا وان محافظة حضرموت مهيئة اكثر من اي وقت مضى لوضع مداميك التنمية الحقيقية الشاملة باذن الله .

وكان الكابتن / ناصر محمود محمد رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية اليمنية قد اكد في تصريحات على هامش فعالية التدشين ل"وسائل الاعلام المختلفة" حرص قيادة الشركة في تطوير خدماتها كما ونوعا وفي فتح خطوط جديدة وربط كافة المحافظات ،بالاضافة الى توسيع شبكة الخطوط الدولية .من خلال الاستعداد لتدشين رحلات لعدد من العواصم الخليجية.

فيما اوضح المدير التجاري لشركة الخطوط الجوية اليمنية / محسن حيدرة ان الايام القادمة ستشهد توسعا في زيادة عدد الرحلات الجوية لمطاري الريان والغيضة وتدشين رحلات من كلا المطارين الى كل من سيؤون ومحافظة سقطرة . كما سيتم ان شاء الله تدشين خطوط دولية جديدة لكل من الكويت وقطر والبحرين ودبي ..الخ .مشيرا الى ان " اليمنية ستشهد تحسنا ملحوظا في تفديم ارقى الخدمات بما في ذلك العمل على رفد الاسطول بطائرات اضافية جديدة نظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية .

هذا وكان قد اقيم حفل استقبال كبير في مطار الغيضة يتقدمهم محافظ المحافط محمد علي ياسر وبحضور الوكلاء ومدرا العموم والقيادات والامنية في المحافظة مصحوبا بدقة الطبول والرقصات الشعبية التي عبرت عن فرحة ابناء المحافظة باستقبال اولى رحلات اليمنية بعد توقف لعدد من السنوات.

وفي السياق نفسه كان قد اقيم حفل استقبال بمطار الريان الدولي ،كان في مقدمة المستقبلين محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي .

شارك في رحلة وفعالية التدشين عدد من مدراء عموم شركة الخطوط الجوية اليمنية ومدراء مكاتبها في المكلا والغيضة ومراسلو وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمواقع الاليكترونية .واخرون