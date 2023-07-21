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عدن - ياسمين التهامي - تطور عاجل في صفقة مبابي وريال مدريد.. موعد تقديمه رسميا خلال أيام

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية في تقرير قامت بنشره صباح اليوم الخميس، عن تطور عاجل في صفقة انتقال نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وأثارت تصريحات كيليان مبابي، الأخيرة غضب إدارة باريس سان جيرمان ضده وبالأخص الرئيس ناصر الخليفي، بعدما وصف اللاعب النادي بـ "المنقسم" الذي لا يساعد على النجاح.

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وتأتي تصريحات مبابي المثيرة، في الوقت، الذي أبلغ فيه بشكل رسمي، إدارة باريس سان جيرمان، بقراره عدم تفعل بند التجديد لموسم إضافي، والاكتفاء بمدة عقده الحالية، الذي ينتهي في 2024.

ورد في المقابل، ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان على مبابي، بأن تصرفاته كانت مخيبة للأمال، وإذا كان عليه الرحيل، فلابد أن يرحل هذا الصيف.

ريال مدريد يحسم التعاقد مع مبابي

وأوضحت "أس" أن نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، توصل إلى اتفاق نهائي مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، من أجل ضمه قبل انطلاق الموسم الجديد 2023-24.

وأشارت إلى أن ريال مدريد سيقدم كيليان مبابي كلاعب جديد للنادي الملكي بين الأول والثالث من شهر أغسطس المقبل.

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع مبابي

ووضع النادي الفرنسي مبلغ 200 مليون يورو، للموافقة علي رحيل كيليان مبابي إلي أي فريق آخر في الصيف الحالي.

ويخطط باريس سان جيرمان، حال أصر مبابي على البقاء، لتجميد اللاعب وبقائه في المدرجات، كعقاب له على سوء تصرفاته مع النادي، خاصة أن الإدارة أبلغت لويس إنريكي بعدم الاعتماد عليه.