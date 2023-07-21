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وفاة شاب وطفلين جراء الصواعق الرعدية في محافظتي المحويت وحجة

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المنامة - ياسر ابراهيم - وفاة شاب وطفلين جراء الصواعق الرعدية في محافظتي المحويت وحجة

يمن شباب نت ـ خاص

الجمعة, 21 يوليو, 2023 - 01:39 مساءً

[ وفاة شاب وطفلين جراء الصواعق الرعدية في محافظتي المحويت وحجة ]

 توفي شاب وطفلين جراء الصواعق الرعدية في ثلاث حوادث منفصلة بمحافظتي المحويت وحجة (شمالي غرب اليمن).
 
وقالت مصادر محلية، إن الشاب (بدر حمود محمد سفيان 30 عاماً) توفي جراء تعرضه لصاعقة رعديه بعزلة حصن المخير بمديرية الطويلة، بمحافظة المحويت، مساء أمس الخميس.
 
وفي حادثة مماثله توفي الطفل (جمال حسين صالح البرص 12 عاماً) في عزلة بني الخياط بذات المديرية.
 
بالتزامن من ذلك توفيت الطفلة (شموخ حمير يحيى العصري 12 عاماً) جراء تعرضها لصاعقه رعديه في مديرية بني العوام بمحافظة حجة.
 
يُشار إلى أنه وخلال الأسابيع الأخيرة تم تسجيل عشرات الوفيات جراء الصواعق الرعدية المصاحبة للأمطار الموسمية التي تشهدها عموم البلاد منذ عدة أشهر.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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