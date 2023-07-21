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عدن - ياسمين التهامي - 600 ريال فقط..تعديلات من الجوازات السعودية .. رسوم تجديد الإقامة ونقل الكفالة

المملكة العربية السعودية قررت إلغاء نظام الكفيل للوافدين وليس هذا فحسب، بل يشمل القرار أيضًا المقيمين والتابعين والمرافقين لهم, وقد أعلنت الجوازات هذا القرار بناءً على توجيهات من المصادر المسؤولة, هذا القرار ليس فقط بالنسبة للوافدين، بل يُطلق العنان للمملكة نحو مستقبل أكثر تقدمًا وتجددًا.

إنه خطوة مهمة تجاه القضاء على الاستغلال الذي يمكن أن يحدث تحت نظام الكفيل، يعتبر هذا القرار خطوة جبارة في تمكين الأجانب والمقيمين، والسماح لهم بالعمل والمساهمة في المجتمع السعودي بحرية أكبر.

سيتم تطبيق شروط محددة للعمال الوافدين في المملكة. ومع ذلك، يبدو أن الأمر الملكي الجديد يسمح للمقيمين في السعودية بالعمل في عدة مجالات مثل الورش، والتوريدات، والمقاولات، والحرف اليدوية في جميع أنحاء المملكة، وذلك بدون الحاجة إلى كفيل. كيفية الحصول علي تأشيرة عمل لثلاثة اشهر

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من خلال منصة قوى، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تقديم خدمة تأشيرة زيارة العمل المؤقتة للمنشآت.

هذه التأشيرة تسمح للعامل بالعمل في المملكة لفترة مؤقتة، مع العديد من المزايا الإضافية, تتيح التأشيرة للعامل العمل في المملكة العربية السعودية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول، وهي قابلة للتجديد لفترة مماثلة.

لقد حان الوقت للعمل بشكل أكثر مرونة وفاعلية، بفضل التأشيرة المؤقتة هذه.

التأشيرة تسهل على المؤسسات السعودية استقدام العمالة دون الحاجة إلى إصدار رخصة عمل أو إقامة. العملية كلها تتم على الفور عبر منصة قوى.

لا حاجة للوثائق المعقدة أو الزيارات المتكررة لمكتب العمل. العمال الذين يأتون بواسطة هذه التأشيرة لا يتم معاملتهم كالوافدين.

إنها طريقة جديدة ومبتكرة للعمل في المملكة. تعديلات سعر التأشيرة في السعودية

بعد الإعلان الأخير عن الأسعار الجديدة لرسوم الإقامة، ازدادت الاهتمام في معرفة التفاصيل الدقيقة لهذه التكاليف. هذا التغيير أثر بشكل كبير على عمليات البحث بشأن هذه الرسوم، حيث بدأ الجميع يتساءل عن مقدار ما يجب عليهم دفعه الآن لتجديد الإقامة, في السعودية، تكلفة تجديد الإقامة تختلف باختلاف المهن وهي كالتالي:

تكلفة الإقامة للعامل في شركة أو مؤسسة هي 600 ريال سعودي لعام واحد فقط. تجديد إقامة الزوجة لمواطن سعودي لمدة سنة 500 ريال.

قيمة الإقامة لزوجة مقيم في المملكة لمدة سنة 500 ريال. يتم تجديد الإقامة للمرافقين التابعين الذين لم يتجاوزوا سن 20 بقيمة 500 ريال لمدة سنة. قيمة تجديد الإقامة 600 ريال سعودي للسائق الخاص. يتم التجديد للعمالة المنزلية لمدة سنة برسوم قيمتها 600 ريال. رسوم الإقامة للعمال الزراعيين 650 ريال سعودي. الرسوم المطلوبة لتجديد إقامة المرافق للشخص المقيم في المملكة 2000 ريال سعودي.