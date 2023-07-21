تعز.. مقتل موظف إغاثي أممي في إطلاق نار على مطعم بالتربة واللجنة الأمنية تعقد اجتماعا طارئا

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل موظف في برنامج الأغذية العالمي وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في حادثة إطلاق نار من قبل مسلح على مطعم في مدينة التربة جنوبي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقالت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" إن اللجنة الأمنية بمحافظة تعز برئاسة محافظ المحافظ نبيل شمسان، عقدت اجتماعاً طارئاً لمتابعة تداعيات جريمة استهداف أحد المسلحين للمواطنين الآمنين يومنا هذا الجمعة أثناء تناولهم وجبة الغداء في أحد مطاعم مدينة التربة.



وأوضحت اللجنة في بيانها أن الهجوم أدى إلى إصابة عدد ممن كانوا في المطعم بما فيهم أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي والذي توفي بعد إسعافه للمستشفى متأثراً بجراحه بحسب المعلومات الأولية.



وأكدت اللجنة الأمنية أنها تقوم بتعقب مرتكبي هذه الجريمة، وترجو من المواطنين الإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في القبض على المجرمين.



وأهابت بوسائل الإعلام والصحفيين ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي عدم نشر الإشاعات واستقاء المعلومات من اللجنة الأمنية التي ستوافي الجميع أولاً بأول بنتائج التحقيقات والتحركات وجهود ضبط المجرمين.



كما أكدت اللجنة الأمنية والسلطة المحلية في محافظة تعز أنها ستقف بحزم في وجه هذه المحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في تعز والتي تقف وراءها جهات معروفة برغبتها في إضعاف تعز وتشويه صورتها المدنية الآمنة.



وشددت اللجنة الأمنية على أن هذه الجريمة لن تثني عزيمة أبناء تعز في المضي قدماً في بناء وطنهم وتحقيق الأمن والاستقرار.