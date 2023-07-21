"العليمي" يوجه بملاحقة منفذي الاعتداء المسلح على مطعم بالتربة ومحافظ تعز يؤكد تحديد "هوية المنفذ"

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه الرئيس اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، الجمعة، بملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة بتنفيذ الاعتداء المسلح الذي أسفر عن مقتل موظف أممي وإصابة آخرين في مدينة التربة اليوم الجمعة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



ووفق الوكالة، "أطلع المحافظ شمسان، الرئيس العليمي على المعلومات الأولية التي تشير إلى تحديد هوية منفذ الاعتداء الإجرامي، والإجراءات القانونية المتخذة لملاحقة الجناة وتقديمهم إلى محاكمة عادلة لينالوا عقابهم الرادع".



وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه لعائلة الموظف الاممي، وزملائه.



وأكد التزام الدولة بضمان كافة الإجراءات لإنفاذ العدالة، وتأمين موظفي الوكالات الاغاثية في المحافظات المحررة، وتسهيل وصول تدخلاتهم الإنسانية الجليلة الى جميع مستحقيها في انحاء البلاد.



في الأثناء عقدت اللجنة الأمنية بتعز اجتماعاً طارئاً برئاسة المحافظ لمتابعة تداعيات جريمة استهداف أحد المسلحين للمواطنين الآمنين يومنا هذا أثناء تناولهم وجبة الغداء في أحد مطاعم مدينة التربة.



وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن الهجوم أدى إلى إصابة عدد ممن كانوا في المطعم بما فيهم أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي والذي توفي بعد إسعافه للمستشفى متأثراً بجراحه بحسب المعلومات الأولية.



وأكدت اللجنة الأمنية والسلطة المحلية في محافظة تعز أنها ستقف بحزم في وجه هذه المحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في تعز والتي تقف وراءها جهات معروفة برغبتها في إضعاف تعز وتشويه صورتها المدنية الآمنة.

