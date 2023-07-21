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عدن - ياسمين التهامي - تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية الجمعة 21 يوليو 2023

تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية الجمعة 21 يوليو 2023، من عيار 21 غرام الأكثر شهرة ليصل الآن عند 206 ريال سعودي، خاسراً نحو 2 ريال مقارنة بالأمس.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وصلت أسعار جرام الذهب اليوم في السعودية، من عيار 24 عند 236 ريال سعودي للغرام.

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سجل سعر الذهب اليوم من عيار 23 حتي الآن عند 226 ريال سعودي للغرام الواحد.

بينما سجل سعر الذهب في السعودية اليوم من عيار 21 غرام عند 206 ريال سعودي.

تبلغ اسعار جرام الذهب من عيار 18 اليوم، 177 ريالاً للغرام الواحد.

أسعار جرام الذهب من عيار 14 اليوم، 138 ريالاً للغرام الواحد.

تعد أسعار مصنعية الذهب في السعودية هي الأرخص علي مستوي الدول العربية.

كما يرتبط سعر الذهب في السعودية بالسوق العالمية بجانب عوامل محلية مرتبطة بالإقبال على الشراء في المواسم والمناسبات.

ويضم سوق المجوهرات بالسعودية العديد من أنواع الذهب العالمية، الهندي والإيطالي والمصري، بالإضافة إلي المنتج السعودي.

سعر سبيكة الذهب اليوم في السعودية

سبيكة الذهب وزن 1 كيلو غرام في السعودية 236552 ألف ريال سعودي.

كما يبلغ سعر سبيكة ذهب في السعودية وزن 100 غرام تسجل 23655 ريال سعودي.

بينما تسجل سعر سبيكة ذهب في السعودية وزن 50 غرام 11827 ريال سعودي.

سعر سبيكة ذهب في السعودية وزن 10 غرام 2365 ريال سعودي.

في النهاية يبلغ سعر سبيكة ذهب في السعودية وزن 5 غرام 1182 ريال سعودي.