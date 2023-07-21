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عدن - ياسمين التهامي - السعودية .. اندلاع حريق هائل في أحد المولات بجدة | شاهد

أفادت وسائل إعلام سعودية في أنباء عاجلة منذ قليل، باندلاع حريق كبير في أحد المولات التجارية في مدينة جدة السعودية.

وقالت المديرية العامة السعودية للدفاع المدني إن الدفاع المدني السعودية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في مجمع تجاري بمحافظة جدة.

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وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه جرى إخماد الحريق بالكامل دون أن يُسفر عن أي إصابات.