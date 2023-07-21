- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية .. اندلاع حريق هائل في أحد المولات بجدة | شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - السعودية .. اندلاع حريق هائل في أحد المولات بجدة | شاهد
أفادت وسائل إعلام سعودية في أنباء عاجلة منذ قليل، باندلاع حريق كبير في أحد المولات التجارية في مدينة جدة السعودية.
وقالت المديرية العامة السعودية للدفاع المدني إن الدفاع المدني السعودية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في مجمع تجاري بمحافظة جدة.
اقراء ايضاً :
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه جرى إخماد الحريق بالكامل دون أن يُسفر عن أي إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية .. اندلاع حريق هائل في أحد المولات بجدة | شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.